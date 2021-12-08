В Крыму второй год подряд приняли дефицитный бюджет

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Крыма в среду поддержали проект бюджета региона, доходы которого в 2022 году запланированы в размере 216,8 млрд рублей, расходы - 219,7 млрд рублей, дефицит составит около 1,3%, передает корреспондент ТАСС с сессии парламента.

"Ко второму чтению проект бюджета у нас приведен в соответствие с федеральным бюджетом, плюс все межбюджетные трансферты, а также увеличены объемы налоговых и неналоговых доходов. Объем расходов без учета целевых средств уточнен после первого чтения после поправок, которые возникли в связи с принятием 18 ноября указа президента о новом прожиточном минимуме и МРОТ. В результате все наши основные параметры очень сильно изменились. Теперь в 2022 году доходы составят 216,8 млрд рублей, расходы - 219,7 млрд рублей, дефицит - 2,9 млрд рублей", - сказала, представляя измененный ко второму чтению законопроект, вице-премьер региона - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По ее словам, доходы от аренды земельного участка под игорной зоной на территории республики увеличены на 5,8 млн рублей в 2022-2024 годах. Также увеличен объем субсидий на строительство и реконструкцию, модернизацию объектов питьевого водоснабжения. "Объемы на 2022 год в сумме 1,1 млрд рублей перераспределены на 2023 год, что привело к увеличению 2023 года с 1 млрд рублей на 2,1 млрд рублей, на 2024 год без изменений (679,2 млн рублей)", - добавила Кивико.

Она уточнила, что в плановом периоде доходы равны расходам, и на 2023 год их объем составит по 237,6 млрд рублей, на 2024 год - 197,7 млрд рублей, дефицит отсутствует.

Бюджет 2021 года был принят с дефицитом в 1,4 млрд рублей, доходы оценивались в 153,3 млрд рублей, расходы - в 154,7 млрд рублей.