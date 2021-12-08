{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Чубайс считает, что энергопереход в России должен начаться с социальной политики

Преобразования такого масштаба несут с собой колоссальные структурные изменения, отметил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики. Об этом сказал в среду на X ежегодной конференции "Ведомостей" "Будущее возобновляемой энергетики в России" в интервью руководителю редакции "Наука" ТАСС Андрею Резниченко специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Если меня спросите, с чего начинать энергопереход в России, я вам дам неожиданный ответ - не с возобновляемой энергетики. С социальной политики. Преобразования такого масштаба несут с собой колоссальные структурные изменения - отраслевые, региональные <…>. Для того, чтобы все эти изменения оказались максимально полезными, начинать нужно с социальной политики", - сказал Чубайс.

В этой сфере, по его мнению, предстоят очень масштабные преобразования по переходу от предоставления помощи отдельным категориям граждан (женщинам, детям, пенсионерам) к индивидуальной поддержке тех, кто фактически получает низкие доходы.

Такой подход к социальной поддержке в условиях цифровизации, реально выстроенной системы казначейства, работающей системы налогов правильным учетом доходов, реализуем, отметил он. "Я знаю, что, к счастью, по этому поводу есть очень серьезный задел в правительстве", - отметил спецпредставитель президента.

Современный энергопереход означает структурное изменение энергетической системы в мире в целях снижения выбросов углерода. Он влечет за собой глобальный изменения в других сферах экономики и поведении конечных пользователей.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
Динамика ключевой ставки Центробанка
Песков заявил, что Путин не может дать ЦБ указание или сигнал повысить ключевую ставку
Приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами, в том числе эти методы и методики будут прорабатываться правительством, отметил пресс-секретарь главы государства
Читать полностью