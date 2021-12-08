Чубайс считает, что энергопереход в России должен начаться с социальной политики

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики. Об этом сказал в среду на X ежегодной конференции "Ведомостей" "Будущее возобновляемой энергетики в России" в интервью руководителю редакции "Наука" ТАСС Андрею Резниченко специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Если меня спросите, с чего начинать энергопереход в России, я вам дам неожиданный ответ - не с возобновляемой энергетики. С социальной политики. Преобразования такого масштаба несут с собой колоссальные структурные изменения - отраслевые, региональные <…>. Для того, чтобы все эти изменения оказались максимально полезными, начинать нужно с социальной политики", - сказал Чубайс.

В этой сфере, по его мнению, предстоят очень масштабные преобразования по переходу от предоставления помощи отдельным категориям граждан (женщинам, детям, пенсионерам) к индивидуальной поддержке тех, кто фактически получает низкие доходы.

Такой подход к социальной поддержке в условиях цифровизации, реально выстроенной системы казначейства, работающей системы налогов правильным учетом доходов, реализуем, отметил он. "Я знаю, что, к счастью, по этому поводу есть очень серьезный задел в правительстве", - отметил спецпредставитель президента.

Современный энергопереход означает структурное изменение энергетической системы в мире в целях снижения выбросов углерода. Он влечет за собой глобальный изменения в других сферах экономики и поведении конечных пользователей.