Эксперт: лекарства в России за 10 месяцев в среднем подорожали на 12,5%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата в России за 10 месяцев 2021 года выросла на 12,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила около 250 рублей. Об этом сообщила директор стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева в ходе онлайн-конференции "Аптечный рынок России: итоги октября 2021 года".

"Разнонаправленная динамика в деньгах и упаковках приводит к росту средневзвешенной стоимости упаковки. За 10 месяцев она составила около 250 рублей и, соответственно, это плюс 12,5% к показателю 10 месяцев 2020 года", - сказала она.

Нечаева отметила, что стоимость лекарств начала расти в осенние месяцы. При этом наценка на них практически не изменилась. В 2021 году она находилась на уровне 25,5% и была на 1% выше, чем годом ранее. В последние два месяца больше всего выросли в цене препараты стоимостью до 50 рублей, пояснила директор стратегических исследований DSM Group.

По данным компании, продажи безрецептурных препаратов в октябре выросли на 5,6% в натуральном выражении и на 12,2% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рецептурных - на 3,2% и на 16,9% соответственно. Продажи локализованных препаратов в октябре выросли на 1,7% в натуральном выражении и на 11,9% в стоимостном, импортных - на 10,1% и 16,7% соответственно.

По итогам октября аптечные продажи лекарств выросли на 4,6% в упаковках и на 14,5% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам 10 месяцев 2021 года - снизились на 7,9% в упаковках и выросли на 3,6% в рублях, добавили в DSM Group.