Подмосковные компании сократили время производственных процессов на 45%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компании Московской области, ставшие участниками национального проекта "Производительность труда", сократили время производственных процессов в среднем на 45%. Благодаря обучению по программам проекта сотрудники компаний научились самостоятельно внедрять решения, повышающие эффективность работы, сообщила в среду пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"При содействии Регионального центра компетенций Московской области (РЦК) более 800 сотрудников подмосковных компаний уже прошли обучение по программам "Бережливого производства". После обучения они самостоятельно смогут внедрять решения, повышающие эффективность работы предприятия. Компании, ставшие участниками проекта, в среднем сократили время протекания процессов на 45%", - говорится в сообщении.

Региональный центр компетенций Московской области оказывает областным предприятиям поддержку в реализации национального проекта "Производительность труда". Общее количество участников проекта на сегодняшний день составляет 72 компании. "С начала этого года, в том числе при непосредственном участии РЦК, к нацпроекту присоединились 42 подмосковных предприятия, а общее количество участников проекта из Московской области на сегодняшний день составляет 72 компании. Всего к 2024 году к нацпроекту планируется привлечь не менее 300 региональных предприятий", - сказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В следующем году РЦК планирует привлечь к участию в нацпроекте еще более 70 подмосковных компаний. Также одной из задач Центра станет создание "Фабрики процессов", на которой участники получат опыт применения инструментов бережливого производства в реальном производственном процессе. Кроме того, обучение принципам бережливого производства планируется начать в институтах и колледжах Московской области.