Эксперты ожидают по итогам 2021 года роста объема фармрынка в России на 12%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем фармацевтического рынка России по итогам 2021 года вырастет на 12%, сообщила директор стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева в ходе онлайн-конференции "Аптечный рынок России: итоги октября 2021 года".

"В 2021 году мы прогнозируем, что рынок вырастет на 12% в целом. Драйвером роста рынка останется государственный сегмент, а вот коммерческий сегмент вырастет [на] около 5%", - сказала Нечаева.

Согласно презентации эксперта, по итогам 2021 года российский фармацевтический рынок вырастет до 2,3 млрд рублей. По итогам 2020 года он вырос на 9,8%, до 2 млрд рублей. По итогам 2022 года рост рынка может составить 7,1% (до 2,4 млрд рублей), по итогам 2023 года - 5,2% (до 2,6 млрд рублей).

По словам Нечаевой, госпитальные закупки лекарственных препаратов в РФ по итогам 10 месяцев 2021 года выросли на 70% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это повлияло, в том числе распространение коронавирусной инфекции, отметила она.