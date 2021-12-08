Власти Бурятии и ДОМ.РФ разработают планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска

УЛАН-УДЭ, 8 декабря. /ТАСС/. Столица Бурятии - город Улан-Удэ, а также расположенный рядом с Байкало-Амурской магистралью (БАМ) Северобайкальск получат развитие по мастер-планам, которые подготовят региональное правительство и ДОМ.РФ. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили планы развития городов Улан-Удэ и Северобайкальск. Работа проводится по поручению президента России по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего в сентябре 2021 года. Разработать планы развития городов планируется до 1 августа 2022 года, а до 1 марта 2023 года - утвердить и начать реализацию этих планов развития, в том числе с указанием источников финансирования", - сообщили в пресс-службе.

В разработку и подготовку плана развития Улан-Удэ войдут действующие проекты, в том числе "Инфраструктурное развитие центра Улан-Удэ", "Чистый воздух", проекты по новому жилищному строительству в юго-западной и юго-восточной частях населенного пункта. "Город Северобайкальск тесно связан с железной дорогой и активно развивающейся туристической сферой, а также реализацией особо перспективных инвестиционных проектов. Эти три направления являются приоритетными в развитии города и будут включены в мастер-план", - отметили в правительстве Бурятии.

Улан-Удэ - столица Бурятия, в городе живут около 500 тыс. человек, это половина населения региона. Северобайкальск расположен на северном берегу озера Байкал, в 440 км от столицы республики, на БАМе, численность населения там около 23 тыс. человек.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что первые мастер-планы реновации городов Дальнего Востока будут представлены на VII Восточном экономическом форуме в 2022 году. Он также отметил, что работа не должна закончиться мастер-планами - должны быть сформулированы проекты по части комфорта по транспортным потокам, экологии, усовершенствования системы жилищно-коммунального обслуживания, кроме того, все это должно быть с подтвержденными источниками финансирования. Также Трутнев высказывал мнение о том, что работа по реновации городов Дальнего Востока обязательно должна быть проведена с учетом мнения жителей регионов, с привлечением зарубежного опыта в сфере развития городских пространств, но максимальное количество работ должно оставаться на российской площадке.