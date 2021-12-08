Власти Свердловской области в 2022 году на треть увеличат финансирование газификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Финансирование проектов по газификации в Свердловской области из регионального бюджета в 2022 году увеличится на 36%, достигнув 427,8 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"С целью реализации поручений президента РФ и губернатора Свердловской области по внедрению социально ориентированной системы газификации финансирование данного направления из областного бюджета в 2022 году составит 427,8 млн рублей, что на 114 млн больше, чем на все проекты газификации в 2021 году и почти на 125 млн больше, чем в 2020 году", - сообщили в департаменте.

Средства будут направлены в муниципалитеты на строительство распределительных сетей в газифицированных населенных пунктах. Отмечается, что в шести муниципалитетах - Артемовском, Верхотурским, Бисертским, Волчанским, Каменским, Алапаевском городских округах - планируется построить семь новых объектов газораспределительной инфраструктуры и создать техническую возможность газификации как минимум для 1 250 домовладений.

Ранее в регионе провели актуализацию сводного и пообъектного планов догазификации на 2021-2022 годы, согласно которым доступ к сетевому природному газу должны получить 31,5 тыс. частных домовладений. На 7 декабря заявки на подключение к сетям в адрес газораспределительных организаций подали 13 189 домовладельцев.