Дефицит бюджета Хакасии в 2022 году увеличился на 7%

ТАСС, 8 декабря. Верховный совет Хакасии принял во втором (окончательном) чтении бюджет республики на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. Дефицит бюджета в окончательном чтении составил 3,061 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.

24 ноября 2021 года бюджет в первом чтении был принят с доходами в 33,221 млрд рублей, расходами - 36,09 млрд рублей, дефицитом - 2,869 млрд рублей.

"В следующем году доходы республики составят 43 млрд 660 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, включая субсидии, субвенции и дотации из федерального бюджета. Расходы - 46 млрд 721 млн руб. Дефицит ожидается в размере 3 млрд 61 млн рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, дефицит бюджета увеличился по сравнению с проектом в первом чтении на 7%. Изменение параметров бюджета связано с распределением федеральных целевых средств, принятых при принятии федерального бюджета в третьем чтении.

"Исполнение нового бюджета будет непростым, но все социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены. Одна из главных задач правительства республики - наращивание собственных доходов, что предполагает рост инвестиционной привлекательности региона, постановку на налоговый учет имущественных объектов, повышение эффективности использования недвижимого имущества, рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет республики", - сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Валентин Коновалов.

Как сообщили ТАСС в региональном Минфине, доходы бюджета в 2023 году составят 43,356 млрд рублей, расходы - 45,831 млрд рублей, в 2024 году доходы будут на уровне около 43 млрд рублей, расходы порядка 45 млрд рублей.

О бюджете 2021 года

Верховный совет Хакасии принял бюджет на текущий год в декабре 2020 года. Его доходы планировались в размере 37,97 млрд рублей, расходы - 42,55 млрд рублей. Дефицит составлял 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, хотя, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит не должен превышать 15%.

На это обратила внимание прокуратура Хакасии, обратившись в начале 2021 года в суд с иском о признании бюджета недействительным. Суд согласился с доводами прокуратуры, в июле документ был признан недействительным, и 4 августа Верховный совет Хакасии принял новый, практически бездефицитный бюджет на 2021 год с доходами в сумме 43,7 млрд рублей, расходами - 43,8 млрд рублей.