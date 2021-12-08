Ставрополье продолжит взимать курортный сбор в 2022 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья не намерены приостанавливать взимание курортного сбора в последний год проведения эксперимента, в 2022 году курорты региона продолжат участие в эксперименте. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"В 2022 году будет продолжаться эксперимент. <…> Абсолютно точно продолжаем работать по направлению курортного сбора. Инструмент свою эффективность подтвердил.Инструмент свою эффективность подтвердил Может быть, в диапазоне одного года это не так ощутимо, но если брать то, что курортный сбор работает у нас с 2018 года, то на данный момент за счет курортного сбора мы вложили уже около 850 млн рублей в курортную инфраструктуру", - сказал он в кулуарах форума в рамках "Российской недели здравоохранения-2021".

Министр отметил, что с учетом софинансирования из регионального бюджета вложения в курортную инфраструктуру составили более 1 млрд рублей с 2018 года. За это время были реконструированы и построены несколько десятков объектов. "Мы ставим таблички на входах в парки, другие объекты, где написано, что данный парк реконструирован или построен за счет средств курортного сбора, чтобы люди видели свой вклад в развитие Кавказских Минеральных Вод", - пояснил Реут.

Министр пояснил, что проведение эксперимента позволяет доработать законопроект о введении курортного сбора в России и в будущем перевести эту работу на постоянную основу. "Законопроект есть, он дорабатывается. Мы видим, что необходимо добавить какие-то детали в развитие курортной инфраструктуры, чтобы можно было за счет курортного сбора их реализовывать. Мы видим, что нужно сделать безналичные платежи по курортному сбору, то есть такие нюансы, но сам "скелет" уже имеется, апробирован и довольно эффективно работает", - сказал он.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.