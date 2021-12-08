Доходную часть бюджета ЕАО на 2021 год увеличили почти на 13%

ТАСС, 8 декабря. Депутаты Еврейской автономной области на внеочередном заседании в среду приняли изменения в региональный бюджет на 2021 год, согласно которым его доходная часть выросла почти на 13%, или более чем на 2,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального законодательного собрания.

"В результате внесенных сегодня изменений доходная часть областного бюджета в итоге составила 22 млрд рублей. Я напомню, что изначально бюджет ЕАО на 2021 год принимался с показателем по доходам в 15,4 млрд рублей. То есть за год прирост составил 6,5 млрд рублей. Рекордная цифра", - приводятся в сообщении слова председателя областного парламента Романа Бойко.

Изменения были внесены в связи с поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов. В целом бюджет уточнили более чем на 2,5 млрд рублей, большая часть которых пришла из федерального центра. Уточняется, что средства были направлены на исполнение социальных обязательств и первоочередные расходы. Так, почти 1 млрд рублей пойдет на выплаты жителям области, чье жилье оказалось утраченным или поврежденным в результате летних паводков в 2019 и 2020 годах.

Еще 895 млн рублей запланированы на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ, на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы предусмотрено 348 млн рублей. Отдельно учтены расходы в размере 223 млн рублей на профилактику и борьбу с коронавирусом. Кроме того, 124 млн рублей заложены на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и 119 млн рублей - на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Также предусмотрены расходы на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

"Все дополнительные доходы всегда направляются на первоочередные расходы. В этот раз исключений никаких нет - средства пойдут на оказание социальной поддержки жителям области, заработную плату бюджетникам, в здравоохранение, на обеспечение стабильной работы жилищно-коммунального комплекса и другие важные для людей цели", - уточнил Бойко, которого процитировала пресс-служба.

17 ноября депутаты в первом чтении приняли проект областного бюджета на 2022-2024 годы, согласно которому доходы казны ЕАО на 2022 год планируются в размере 13,2 млрд рублей, расходы - 12,9 млрд рублей, профицит составит почти 374 млн рублей. В 2023 году доходы прогнозируются в объеме 13,2 млрд рублей, расходы - 12,8 млрд рублей, профицит - 378 млн рублей; в 2024 доходы - 12,9 млрд. рублей, расходы - 12,7 млрд рублей, профицит - 284 млн рублей.