"Ростелеком" начал внедрять цифровизацию в сферы ЖКХ, образования и медицины Заполярья

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" начинает цифровизировать ресурсоснабжающие предприятия, а также учреждения образования и здравоохранения Мурманской области, сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский. Соответствующее соглашение с главой региона Андреем Чибисом было подписано в среду в Мурманске.

"Цифровые технологии позволяют изменить жизнь в любой ее части, именно внедрение технологий для обеспечения безопасности, для создания современных условий обучения, медицинского обслуживания, повышения эффективности ЖКХ. Все это вместе и дает хороший эффект", - сказал Осеевский после подписания.

Как пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис цифровизация ресурсоснабжащих предприятий региона начнется с "Мончегорскводоканала". "Свои решения "Ростелеком" будет реализовывать в Мончегорске. Мы это вместе опробуем, если поймем те эффекты, заявленные, то продолжим двигаться дальше, в том числе в сфере теплоснабжения. Сегодня мы обсудили внедрение системы видеонаблюдения с видеоаналитикой, работу в этом направлении в части безопасности учебных учреждений, цифровизации систем здравоохранения, наших предприятий ЖКХ", - сказал он.

Глава "Ростелекома" в свою очередь добавил, что система видеонаблюдения с видеоаналитикой в тестовом режиме уже работает в одной из школ региона. "Мы отрабатываем технологии и алгоритмы, которые позволят эффективно использовать эти решения, конечно, в первую очередь - это безопасность детей и преподавателей. Думаю, по итогу этой экспериментальной части правительство региона примет решение о развертывании в других образовательных учреждениях области", - резюмировал Осеевский.

По информации региональных властей, Мурманская область занимает второе место в СЗФО по уровню цифровизации и второе место по стране в рейтинге доступности социально значимых услуг в электронном виде. В Заполярье работает Центр управления регионом (ЦУР), который позволяет эффективно принимать и обрабатывать обращения жителей Мурманской области, а также внедрены системы контроля крупных строек, работы коммунальной техники (СМУТ) и общественного транспорта.