ВЭБ.РФ и партнеры представили индекс для оценки качества жизни в городах РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с консалтинговой компанией PwC, РАНХиГС при Президенте России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) в среду презентовали проект "Индекс качества жизни в городах России", следует из сообщения госкорпорации.

Данная информационно-аналитическая платформа нацелена на помощь в принятии инвестиционных решений с учетом эффектов для общества, а также оценки, где инвестиции дадут наибольший социальный эффект.

"Данные индекса будут являться основой для принятия бизнес-решений. С его помощью мы сможем принимать лучшие инвестиционные решения, которые дадут максимальный эффект. Наша ответственность - научиться умно финансировать и поддерживать проекты, чтобы общественное благо конвертировать в качество жизни - на уровне городов Европейского Союза и ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Возможностей в России много. Мы хотим научиться их видеть и правильно использовать", прокомментировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

При этом индекс будет "развиваться и умнеть", учитывая более тонкие аспекты жизни городской семьи, например, по климату, особенностям образования, добавил глава госкорпорации.

База Индекса включает более 200 показателей, а результаты 115 российских городов сопоставляются с международными. "В этой работе мы фокусируемся именно на городах, поскольку в них проживает 75% граждан России, или 110 миллионов человек. Развитие экономики городов - это ключ к повышению качества жизни трех четвертей населения страны", - также рассказал главный управляющий директор, руководитель Блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в свою очередь добавила, что при помощи разработанных агентством рейтинга качества жизни регионов и представленного ВЭБ.РФ индекса качества жизни городов, каждый губернатор получает комплексный механизм по улучшению качества жизни в субъектах России. "Наша общая задача - по итогам анализа результатов рейтинга и индекса находить и распространять по всей стране лучшие решения, эффект от которых сможет ощутить каждый человек", - отметила она.