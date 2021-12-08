Объем долгов россиян за электроэнергию в октябре вырос на 0,5 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Задолженность населения России за электроэнергию в октябре 2021 года увеличилась по сравнению с показателем на конец сентября на 0,5 млрд рублей и составила 69,3 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, СО ЕЭС и ФСК ЕЭС) Дмитрия Чернова. Материалы опубликованы на сайте ЦФР.

С начала 2021 года суммарная задолженность выросла примерно на 2,7 млрд рублей. В октябре 2020 года долги населения за электроэнергию составляли 67,1 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 2,2 млрд рублей. В то же время уровень расчетов россиян за отчетный период увеличился до 99% с 96,5%.

Показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии демонстрировал в основном положительную динамику. Промышленные, непромышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 99,4%, 98,2% и 99% соответственно. Исключением стали бюджетные потребители, сократившие оплату до 97,6%.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 31 октября 2021 года составила 320,6 млрд рублей против 313,6 млрд рублей в октябре 2020 года. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - 174,4 млрд рублей, дополнительные 69,3 млрд рублей - на население.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) собираемость платежей в ноябре 2021 года оказалась ниже, чем годом ранее - 99,4% против 99,8%. При этом самый низкий показатель собираемости платежей среди оптовых энергопотребителей зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе - 76,9%. Совокупный объем долгов на ОРЭМ по состоянию на 30 ноября составлял 86,22 млрд рублей, 86,8% из которого приходится на Северо-Кавказский федеральный округ.