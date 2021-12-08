"Почта России" получила 99,99% акций АО "Марка" в качестве оплаты допэмиссии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Почта России" стала владельцем 99,99% акций АО "Марка" в качестве оплаты допэмиссии, следует из сообщения компании.

В конце сентября государство - единственный акционер "Почты России" - одобрило увеличение уставного капитала почтового оператора на 200 млрд рублей за счет допэмиссии.

В качестве оплаты допэмиссии будут получены денежные средства для модернизации отделений по всей стране, 100% минус 1 акция АО "Марка", исключительные права, связанные с ГИС ЖКХ, и ряд объектов недвижимости, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество. В настоящее время прорабатывается список основных мероприятий по модернизации отделений.

Поручение предусмотреть в бюджете РФ средства на докапитализацию "Почты России" для модернизации отделений по всей стране и расширения количества предоставляемых услуг ранее дал президент РФ Владимир Путин.