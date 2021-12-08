Агрономов и зоотехников будут учить по "Профессионалитету" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Специалистов аграрного профиля будут учить на Ставрополье по программе "Профессионалитет" с 2022 года. Для этого на базе краевого аграрного университета будет создан образовательно-производственный центр, сообщил в среду вице-премьер правительства региона Владимир Ситников.

"Участвовать в реализации [программы "Профессионалитет"] будет Ставропольский аграрный университет, на базе которого создается образовательно-производственный центр (кластер). <…> Со следующего года здесь будут готовить агрономов, ветеринаров, зоотехников, специалистов по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. Эти кадры - опора всего агропромышленного комплекса", - написал он на своей странице в Instagram.

Запуск программы "Профессионалитет" в России запланирован с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей.

"Основное отличие "Профессионалитета" от обычного формата обучения заключается в самой образовательной программе: теперь ее формированием будут заниматься сами учебные заведения совместно с потенциальными работодателями. Такой практико-ориентированный подход позволит получать специалистов среднего звена, заточенных под современные потребности предприятий и хозяйств", - отметил Ситников.

В 2022 году ожидается участие в "Профессионалитете" предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасли. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября будущего года.