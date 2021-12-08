{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Росавиация порекомендовала запретить полеты при наличии на самолетах снега

Наличие снега может привести к возникновению условий для обледенения самолета и ухудшению его летных характеристик
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Росавиация после инцидента с обледенением самолета S7 рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты самолетов с "отложениями в виде любого снега (не только мокрого)".

"Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полет с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолета и, соответственно, к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна", - отмечается в сообщении.

Сейчас Росавиация в рамках расследования причин и обстоятельств инцидента с самолетом Airbus A321 авиакомпании S7 анализирует записи наземных и бортовых средств объективного контроля ("черные ящики"), исследует качества противообледенительной жидкости и оценивает видеозаписи камер наблюдения аэропорта Магадан.

"В этой связи в авиакомпании и аэропорты направлена директива "Информация по безопасности полетов № 23". Исходя из анализа подобных авиаинцидентов, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано принять предупредительные меры, направленные на повышение безопасности полетов и исключения случаев возникновения авиационных происшествий, связанных с наземным обледенением (нарушение концепции "чистого" самолета), обледенением в полете, а также нарушением правил эксплуатации противообледенительной системы", - добавили в Росавиации.

2 декабря самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. По данным авиакомпании, во время полета судно попало в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, но потери управления при этом не случилось. Посадка прошла благополучно, из 199 человек, находившихся на борту, никто не пострадал. В авиакомпании не исключили возможность неправильной противообледенительной обработки самолета.

Росавиация проводит расследование ситуации. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в связи с инцидентом возбудило уголовное дело.

Теги
Россия
Инвестора для проекта туркластера на Ямале определят весной 2022 года
По словам губернатора региона Дмитрия Артюхова, уже поступило несколько заявок от потенциальных инвесторов
Читать полностью