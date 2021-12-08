Настойка пустырника в России в ноябре подорожала на 3,8%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость настойки пустырника в РФ в ноябре 2021 года выросла на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

Подорожали и другие лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). Так, цены на бромгексин выросли на 4%, на валидол - на 2,5%, на метамизол натрия (отечественный анальгин) и йод - на 1,2%, на валокордин и эссенциале форте Н - на 0,9%.

При этом линекс подешевел на 0,6%, а отечественные поливитамины без минералов - на 0,2%.

Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в ноябре снизились на 0,1%, в том числе на амоксициллин с клавулановой кислотой - на 2,8%, эналаприл - на 2,3%, номидес - на 1,1%. Галазолин, витамин Д3, омепразол, винпоцетин, смекта, глицин и арбидол подешевели на 0,2-0,4%.

При этом выросли цены на отечественный аспирин - на 1%, амброксол - на 0,6%, а также на индапамид, сеннозиды А и В, лоперамид, панкреатин, бисопролол и нитроглицерин - на 0,3-0,4%.

Электронные аппараты для измерения артериального давления в ноябре стали дороже на 0,9%, отечественная вата - на 0,7%. Безртутные медицинские термометры подешевели на 0,9%, одноразовые шприцы - на 0,7%, бинты - на 0,4%.