Индексы РТС и Мосбиржи опустились на 2,09-2,57%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский рынок в среду продолжил снижение. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 2,57%, до 3773,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,09%, до 1612,73 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:41 мск уменьшился на 0,35%, до 73,70 руб., евро вырос на 0,25%, до 83,45 руб.

"Эффект от переговоров Путина и Байдена, состоявшихся накануне, был довольно быстро отыгран. Геополитический фактор по-прежнему сохраняется в фокусе внимания покупателей рублевых активов. В общерыночном разрезе настроения также неустойчивы. С одной стороны, настрой улучшили сообщения о том, что омикрон-штамм COVID-19 вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем дельта-вариант. С другой стороны, в действиях инвесторов нарастает осторожность в преддверии выхода в пятницу данных по инфляции в США за ноябрь, а также в ожидании итогов заседания ФРС, которое состоится на будущей неделе", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах распродажи - бумаги VK (-7,02%), над которыми уже четвертую сессию превалируют "медведи". При этом не факт, что на очередном минимуме по бумаге продажи закончатся, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Под давлением остаются расписки TCS (-5,76%), бумага тянется к сентябрьскому минимуму на 6167 руб., добавила эксперт.

Активными остаются распродажи и в акциях Сбербанка, "Яндекса" и "Мечела". В "зеленой" зоне удалось остаться акциям ММК, ПИК, "Акрона".

Прогноз на 9 декабря

По оценкам "БКС Мир инвестиций", в четверг внимание инвесторов будет обращено на внешний фон, сырьевые цены, ключевые статданные. "С утра тон могут задать сведения по ноябрьской инфляции в Китае, днем участники торгов обратят внимания на еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США", - сказал Александр Бахтин.

Согласно прогнозам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 9 декабря может формироваться в пределах 3775-3875 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару -73,3-74,3 руб.

По оценкам "Фридом Финанс", в четверг преобладают шансы повышения котировок рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3720-3875 пунктов, 73,35-74,05 руб. и 83,00-83,55 руб. за доллар США и евро соответственно.