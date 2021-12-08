Минэнерго ожидает роста производства зимнего дизеля в России в декабре

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики считает, что в декабре 2021 года НПЗ России увеличат производство и отгрузку зимнего дизельного топлива, что стабилизирует этот рынок. Об этом сообщило Минэнерго, комментируя статистику Росстата.

В середине ноября цена зимнего дизеля установила несколько рекордов по цене на бирже. Глава "Российского топливного союза" Евгений Аркуша говорил ТАСС, что союз обеспокоен объемами предложения этого топлива на рынке и рисками его нехватки.

"В ноябре суточное производство зимнего дизеля на 10% выше аналогичного периода прошлого года и составляет 114 тыс. тонн, его суточные отгрузки на внутренний рынок - на 29,3% выше к уровню прошлого года. В декабре планируется дальнейшее увеличение объемов производства и отгрузки зимних сортов ДТ на внутренний рынок", - отметили в Минэнерго.

В министерстве указали, что замедление роста цены на зимнее дизельное топливо связано, в том числе и с увеличением предложения на рынке. "Замедлившаяся динамика конечных цен на него отражает и следует за текущим наращиванием его производства на НПЗ России, о чем ранее Минэнерго России были даны соответствующие рекомендации производителям", - добавили в министерстве.

Данные Росстата

По данным статистики, цена бензина в РФ с начала 2021 года по 6 декабря выросла на 9,3% при общем уровне инфляции за тот же период в 7,57%. Цена дизельного топлива не так сильно превысила уровень инфляции в стране - 8,25% против 7,57%.

За неделю - с 30 ноября по 6 декабря - стоимость бензина в стране выросла на 0,57% при инфляции за тот же период в 0,07%. Цена дизельного топлива увеличилась на 0,36%.