Финансирование федеральной адресной инвестпрограммы составит почти 3 трлн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) в 2022-2024 годах составит почти 3 трлн рублей бюджетных средств. Соответствующий проект программы утвержден, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Объем открытой части федеральной адресной инвестиционной программы по этому году 980 млрд рублей, и если оценивать ход реализации программы, то мы идем лучше прошлого года - по состоянию на 1 октября исполнение превысило 50%. В прошлом году это было 45%, то есть плюс 5 процентных пунктов. Если говорить в деньгах, то на 10% больше средств поступило в экономику, больше идет строительства. Не только по деньгам лучше ситуация, но и по вводу объектов. Мы видим, что по итогам девяти месяцев существенно больше объектов было введено - по состоянию на начало ноября у нас 70 объектов из числа вводных уже введено в эксплуатацию, передано заказчикам. Это четверть всех вводных объектов", - сказал Решетников.

В следующем году, по словам главы Минэкономразвития, планируется реализовать более 860 инвестиционных проектов, включая укрупненные мероприятия, которые будут детализированы в ходе осуществления ФАИП. При этом 467,1 млрд рублей будут выделены на объекты, необходимые для реализации нацпроектов. В 2021 году на эти цели выделено 376,2 млрд рублей. В 2022 году также планируется выделить более 300 млрд рублей на софинансирование региональных объектов и мероприятий, в 2023 году - 323,6 млрд рублей, в 2024 году - 264,8 млрд рублей, уточнил министр. На реализацию комплексного плана расширения и модернизации инфраструктуры в 2022 году будет направлено 150,8 млрд рублей, добавил он.

Кроме того, объекты, предусмотренные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", получат в будущем году 136,2 млрд рублей. На нацпроект "Наука" в 2022 года планируется направить 38,5 млрд рублей, на нацпроект "Жилье и городская среда" - 32,4 млрд рублей, "Здравоохранение" - 31,8 млрд рублей, "Демография" - 26,8 млрд рублей, добавил Решетников.

По словам министра, отдельным системным вызовом сейчас является инфляция в стройке. "Правительство здесь приняло особый порядок. Он заключается в том, что государственные заказчики имеют возможность по строящимся объектам уточнить стоимость объектов, пройдя Главгосэкспертизу. На сегодняшний день 110 заключений Главгосэкспертиза уже подготовила и выдала. <…> Еще порядка 180 объектов региональной собственности получили такое заключение. И сейчас органы власти обращаются за выделением средств, в том числе из резервного фонда", - сказал глава Минэкономразвития.