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Почти 150 котельных переведут на газ в рамках климатической программы Сахалина

В регионе также намерены увеличить долю транспорта, работающего на газе и электричестве, до 50%

ТАСС, 8 декабря. Власти Сахалинской области намерены перевести 145 котельных с угля на газ до 2025 года в рамках климатической программы региона. Об этом ТАСС сообщил министр экологии Сахалинской области Андрей Стрельников.

"Плюсы программы, в первую очередь, почувствуют простые жители за счет того, что воздух существенно станет чище. Достигнуто это будет за счет различных мер: перевод 145 котельных с угля на газ, увеличение доли транспорта, работающего на газе и электричестве, до 50%, увеличение доли ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в выработке электричества до 15-28%", - сказал он.

Ранее власти Сахалинской области первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Презентовать ее планируется 14 декабря. В программе, в частности, будет представлена дорожная карта по достижению углеродной нейтральности региона и описаны конкретные мероприятия для этой цели. После этого она появится в открытом доступе.

В этом году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Ранее Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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