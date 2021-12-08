Почти 150 котельных переведут на газ в рамках климатической программы Сахалина

ТАСС, 8 декабря. Власти Сахалинской области намерены перевести 145 котельных с угля на газ до 2025 года в рамках климатической программы региона. Об этом ТАСС сообщил министр экологии Сахалинской области Андрей Стрельников.

"Плюсы программы, в первую очередь, почувствуют простые жители за счет того, что воздух существенно станет чище. Достигнуто это будет за счет различных мер: перевод 145 котельных с угля на газ, увеличение доли транспорта, работающего на газе и электричестве, до 50%, увеличение доли ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в выработке электричества до 15-28%", - сказал он.

Ранее власти Сахалинской области первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Презентовать ее планируется 14 декабря. В программе, в частности, будет представлена дорожная карта по достижению углеродной нейтральности региона и описаны конкретные мероприятия для этой цели. После этого она появится в открытом доступе.

В этом году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Ранее Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.