Глава СК предложил прописать в уголовном законодательстве возможность ареста криптоактивов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптоактивов. Об этом он сообщил в интервью к Международному дню борьбы с коррупцией, опубликованном "Российской газетой".

"Несмотря на установление рамочных правил, по-прежнему остаются серые зоны, без регулирования которых эффективное противодействие незаконным финансовым операциям с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты уголовно-правовыми средствами затруднено, - отметил Бастрыкин. - В частности, до настоящего времени не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу".

По его словам, отсутствие таких норм в законах может затруднять квалификацию таких деяний, как хищение, взяточничество, финансирование терроризма, и создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела. А отсутствие процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста, а также конфискации.

В случаях, когда лица, оказывающие услуги в сфере виртуальных активов, подконтрольны государству, арест криптовалюты может быть реализован по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг. "Однако необходимо учитывать децентрализованный характер выпуска цифровой валюты, который не позволяет обеспечить полный контроль государства в этой сфере. В таких случаях в целях ареста криптоактивов требуется обеспечить возможность их перевода из-под контроля обвиняемых под контроль государства, например, внедрив в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющие суду предписывать лицу перевести криптоактивы на специальный государственный криптосчет до завершения судебного разбирательства", - пояснил глава СК.