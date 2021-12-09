Вучич заявил, что глава "Газпрома" пообещал не оставить Сербию без газа

БЕЛГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил его в том, что республика не останется без газа.

"Я вчера [во вторник - прим. ТАСС] действительно разговаривал с Алексеем Миллером, мы эту информацию здесь не публиковали. Думаю, что наш разговор прошел в исключительно дружеском тоне, и мы закончили словами президента [России Владимира] Путина, это сказал и Алексей Борисович: "Сербию мы не оставим без газа". Спасибо нашим русским друзьям за это", - сказал сербский лидер в среду журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Вучич также сообщил, что Сербия обсуждает с Россией возможность докупить дополнительный объем газа из-за холодной погоды. "Сейчас обсуждаем, если нам понадобится, - а наши русские друзья всегда нам здесь помогали, - из-за холодных дней большее количество газа. Мы доплатим, но чтобы это тоже не была баснословная цена. Верю, что в этом вопросе нам Алексей Миллер также поможет", - сказал сербский лидер.

В этой связи, сообщил президент, глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович выехал в Санкт-Петербург. "С 1 января 2022 года мы получим тот самый "новый" газ по цене $270 за тыс. куб. м, я говорю о предусмотренном количестве газа на уровне 2 млрд куб. м в год", - сказал он.

Рекордные поставки

Миллер и Вучич 7 декабря в режиме конференц-связи обсудили вопросы сотрудничества, в частности поставки газа. Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года "Газпром" поставил в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые Вучич назвал "исключительными".

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.