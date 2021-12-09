Роскачество составило рейтинг российских игристых вин и шампанского

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Роскачество составило рейтинг игристых вин и шампанского в рамках проекта "Винный гид России". Об этом говорится в сообщении организации.

"Роскачество представило итоги исследования отечественных игристых вин", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, в 2021 году эксперты Роскачества увеличили количество изученных образцов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом - с 70 до 147 наименований. Наибольшую долю (48 штук, или 33% из них) составило игристое белое вино брют или экстра брют, наименьшую - красное игристое в ассортименте (всего 6%). Закупочная стоимость составила от 170 до 999,9 рубля за бутылку. Эксперты Роскачества в рамках аудита качества процессов производства посетили наиболее крупные и исторически значимые предприятия по производству игристых вин в Ростовской области, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, а также в Республике Дагестан, чтобы проверить, из какого сырья и по каким технологиям выпускаются самые популярные новогодние напитки.

В исследовании игристых вин, изготовляемых по классическому методу, приняли участие 15 образцов пяти торговых марок: "Аристов", "Шато Тамань", "Абрау-Дюрсо", "Поместье Голубицкое", "Новый Свет". Закупочная стоимость составила от 389 до 999,9 рубля за бутылку. В топ-3 брютов, изготовленных по классической технологии, вошли российское шампанское выдержанное брют белое "Новый Свет", брют розовое защищенного географического указания (ЗГУ) "Кубань. Таманский полуостров", выдержанное "Голубицкое эстейт. Спарклинг розе", выдержанное брют с ЗГУ "Кубань" "Премиум Розовое" Victor Dravigny.

Лучшим экстрабрютом, произведенным по классической технологии, стало выдержанное экстра брют белое "Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар" с ЗНМП (защищенного наименования места происхождения) "Южный берег Тамани", лучшим полусладким классическим игристым в рейтинге - вино игристое выдержанное полусладкое розовое "Новый Свет. Пино Фран".

Лучшим сладким игристым вином эксперты Роскачества признали игристое вино сладкое розовое с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" выдержанное Tete de Cheval. Оно было единственным сладким вином среди исследованных игристых, произведенных по классическому методу. Лучшее полусухое среди "классиков" - это российское шампанское выдержанное полусухое белое "Новый Свет", добавили в организации.

Игристые вина, изготовленные по современной технологии

Как сообщили в Роскачестве, более технологичным и современным акратофорным методом (или методом Шарма) произведены вина 132 образцов 31 торговой марки. Закупочная стоимость достаточно демократична: самое дешевое игристое вино исследования стоит 170 рублей, самое дорогое - 735 рублей.

Высокие оценки получили образцы 109 наименований, то есть 83% исследованных игристых, произведенных по методу Шарма. Оценка ниже 71 балла, не удовлетворяющая требованиям ГОСТа, только у одного игристого. Среди лучших игристых вин данной категории преобладают образцы из Краснодарского края (Таманский полуостров и Новороссийск) и Крыма, а также Севастополя. В топ-20 также вошли вина, произведенные в Дагестане и в долине Дона (Ростовская область). Есть несколько образцов, представляющих такие регионы Кубани, как Крымск и Геленджик.

По данным Роскачества, в топ-3 лучших белых брютов исследования "Винный Гид России - 2021" вошли игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" брют белое "Коллекция винодела", игристое вино с ЗГУ "Крым" брют белое выдержанное "Балаклава", игристое вино брют белое с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" "Мускат Оттонель Фанагория". Лучшим полусухим вином, выполненным акратофорным методом, стало мускатное игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" полусухое белое "AV.АВ молодое", оно же возглавило рейтинг. Лучшим полусладким и сладким игристым, произведенными методом Шарма, стали соответственно крымское игристое вино с ЗГУ "Крым" полусладкое белое "Балаклава Мускат" и ростовское игристое вино с ЗГУ "Долина Дона" сладкое красное "Цимлянское".

Среди розовых акратофорных игристых эксперты наиболее высоко оценили игристое вино с ЗГУ "Крым" брют розовое "Пино нуар Балаклава". Еще одно вино производителя "Золотая Балка" стало лучшим в категории "жемчужных" (фризанте): игристое жемчужное вино с ЗГУ "Крым" полусухое розовое "ЗБ вайн Фриззанте", добавили в Роскачестве.