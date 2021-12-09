Главе угольного холдинга "Топпром" предъявили новое обвинение в уклонении от налогов

ТАСС, 9 декабря. Новое обвинение предъявлено гендиректору крупного угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе Владимиру Честнейшину, который уже является фигурантом нескольких уголовных дел. По версии следствия, топ-менеджер причастен к уклонению от уплаты налогов компанией на сумму порядка 166 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Честнейшину предъявлено обвинение по п. "а" и "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Следствие полагает, что для ухода от уплаты налогов владельцами "Топпрома" было создано отдельное юридическое лицо, через которое уголь закупался и обогащался на фабриках холдинга, после чего продавался подконтрольным организациям через фиктивный документооборот по заниженным ценам. Это позволило скрыть реальный доход и привело к уменьшению суммы исчисленного налога на прибыль в размере 166 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, вину в уклонении от уплаты налогов по данному эпизоду Честнейшин признал частично. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, с ним работают следователи. Кроме него фигурантами дела также являются владелец холдинга Николай Королев и директор компании, через которую были организованы закупка и продажа угля по фиктивному документообороту.

Это не первый выявленный факт уклонения от налогов в холдинге. Ранее источник ТАСС сообщал, что после возбуждения другого уголовного дела "Топпром" погасил более 670 млн рублей сокрытых налогов на прибыль, чтобы дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входят шахта "Юбилейная" и обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто". В настоящий момент известно уже о пяти уголовных делах, обвиняемыми по которым проходят топ-менеджеры и собственник угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе.

В апреле 2020 года гендиректору Владимиру Честнейшину было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе импортеров из Польши, которым он предлагал за вознаграждение в $ 5 тыс. закупать уголь по завышенной цене. Данное дело находится на рассмотрении в суде. В конце мая 2020 года стало известно, что директор входящей в состав холдинга обогатительной фабрики "Щедрухинская" Евгений Гречуха обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Собственник компании Николай Королев и гендиректор Владимир Честнейшин также проходят обвиняемыми по делу о даче взятки через посредника в Минэнерго РФ за получение квот на экспорт угля.