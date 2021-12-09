"Известия": в России предложили ужесточить санкции для авиакомпаний за задержки рейсов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура и Минтранс РФ выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. Ведется работа над новой редакцией КоАП, где в том числе предлагается установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров, сообщает в четверг газета "Известия" .

Как рассказал изданию заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры РФ Михаил Яненко, Минтранс поддержал предложение надзорного ведомства по ужесточению санкций для авиакомпаний. Министерство также приняло участие в разработке новой редакции КоАП, уточнили "Известиям" в Генпрокуратуре РФ.

Обращению ведомства в Минтранс предшествовало письмо Росавиации, направленное в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Как сообщает газета, в нем отмечалось, что в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины "задержка авиарейса", "время отправления рейса", "необходимый резерв" и "овербукинг".

Так, предлагается закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии", отмечает газета. Кроме того, по данным издания, предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.

Как сообщил "Известиям" Яненко, в 2021 году в ходе проверок транспортные прокуроры зафиксировали увеличение числа задержек рейсов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. "В отдельных случаях <...> перевозчиками допущены нарушения прав пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги", - отметил он. Среди причин задержек отмечались позднее прибытие самолета в аэропорт, техническая неисправность, отсутствие у авиакомпаний резервных бортов, а также неблагоприятные метеоусловия.