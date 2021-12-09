"Известия": в России предложили ужесточить санкции для авиакомпаний за задержки рейсов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура и Минтранс РФ выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. Ведется работа над новой редакцией КоАП, где в том числе предлагается установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров, сообщает в четверг газета "Известия".
Как рассказал изданию заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры РФ Михаил Яненко, Минтранс поддержал предложение надзорного ведомства по ужесточению санкций для авиакомпаний. Министерство также приняло участие в разработке новой редакции КоАП, уточнили "Известиям" в Генпрокуратуре РФ.
Обращению ведомства в Минтранс предшествовало письмо Росавиации, направленное в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Как сообщает газета, в нем отмечалось, что в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины "задержка авиарейса", "время отправления рейса", "необходимый резерв" и "овербукинг".
Так, предлагается закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии", отмечает газета. Кроме того, по данным издания, предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.
Как сообщил "Известиям" Яненко, в 2021 году в ходе проверок транспортные прокуроры зафиксировали увеличение числа задержек рейсов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. "В отдельных случаях <...> перевозчиками допущены нарушения прав пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги", - отметил он. Среди причин задержек отмечались позднее прибытие самолета в аэропорт, техническая неисправность, отсутствие у авиакомпаний резервных бортов, а также неблагоприятные метеоусловия.