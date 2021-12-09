Власти сообщили, что доходы Томской области в 2022 году вырастут на 24% к итоговому чтению

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Доходы бюджета Томской области на 2022 год ко второму, итоговому чтению законопроекта о бюджете вырастут на четверть - с 73,1 до 90,7 млрд рублей с учетом средств федеральной казны. Расходы, по итогам работы согласительной комиссии, запланированы в объеме 89,9 млрд рублей, 0,8 млрд - профицит, сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Феденев.

В конце ноября депутаты Законодательной думы Томской области приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Объем доходов на 2022 год был предусмотрен в сумме 73,1 млрд рублей, расходы - в 69,1 млрд рублей, предусмотрен профицит - 4 млрд рублей. Ярко выраженная социальная направленность бюджета сохраняется - 65% расходов бюджета предусмотрено на социальную сферу, в частности образование, здравоохранение, выплаты льготным категориям граждан.

"У нас по доходам будет 90,7 млрд рублей на следующий год областного бюджета. Из них 65,9 млрд мы предполагаем получить собственных доходов, это 13-15% рост к плановым показателям на 2021 год. Оставшаяся часть - 24,8 млрд - это средства федерального бюджета. Расходы мы запланировали сегодня, после согласительной комиссии, в объеме 89,9 млрд рублей. Если вычесть из первого второе, то получится 0,8 млрд - это профицит", - сказал Феденев.

Он уточнил, что 7,2 млрд рублей из федерального бюджета регион получит в качестве дотаций, а 17,6 - целевые средства, на федеральные проекты в регионе. Они пойдут на реализацию национальных проектов, социальные нужды, прямые выплаты льготникам из федерального бюджета, поддержку реального сектора экономики и другие целевые расходы.

О профицитном бюджете

Профицит в бюджете необходим региону в связи с тем, что в период пандемии госдолг Томской области резко вырос и сейчас превышает 90% от собственных доходов. Согласно требованиям правительства Российской Федерации, по программе реструктуризации федеральных бюджетных кредитов, для Томской области установлены следующие параметры уровня долговой нагрузки: в 2022 году - не выше 57% от собственных доходов, в 2023 году - 54%, в 2024 году - 51%. Профицит позволит планомерно сокращать госдолг.