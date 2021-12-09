Заксобрание Амурской области приняло бюджет на 2022 год с дефицитом более 3 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Амурской области приняли во втором окончательном чтении бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом более чем 3 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба заксобрания региона.

"Бюджет Амурской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов принят во втором чтении. Общий объем доходов в следующем году составит более 102 млрд рублей, предполагаемые расходы - 105,6 млрд рублей, в том числе средства распределят по 16 программам. Дефицит бюджета превысит 3 млрд рублей, непрограммные расходы составят 4,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На развитие здравоохранения региона выделят более 13 млрд рублей, на финансирование сферы образования - 19 млрд рублей, на сельское хозяйство - около 6 млрд рублей. На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" направят более 3 млрд рублей. Более 11,7 млрд рублей пойдет на дорожное хозяйство, из них 5,5 млрд рублей - на строительство автомобильных дорог.

"Общими усилиями мы смогли сделать нашу область привлекательной для инвесторов, которых за последние годы заметно прибавилось. В том числе за счет поступлений от организации золотодобывающей, энергетической и строительной отраслей наш бюджет только за последние три года вырос почти в два раза, - цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Амурской области Константина Дьяконова.