Малый и средний бизнес Кубани в 30 раз увеличил объемы контрактов на маркетплейсах

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в Краснодарском крае за время пандемии коронавируса в 30 раз увеличил объемы контрактов на международных торговых площадках до $19,5 млн. На такие площадки с начала пандемии вышли более 160 кубанских предприятий МСП после обращения в краевой Центр поддержки экспорта, сообщил ТАСС руководитель Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

В начале пандемии на Кубани фиксировали снижение бизнес-активности примерно на 50%. В ноябре уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик сообщал, что за счет мер господдержки удалось не допустить массовой ликвидации малых и средних предприятий. Так, по его словам, в доковидный 2019 год на Кубани работали 278 тыс. субъектов МСП, сейчас их количество превышает 270 тыс. Многие субъекты МСП региона производят ориентированную на экспорт продукцию.

"Пандемия и локдаун привели к ограниченности ресурсов, что стало дополнительным стимулом для международного взаимодействия, немалая часть бизнеса из локального переквалифицировалась в международный. При содействии Центра на международных электронных площадках, таких как Alibaba, All.biz, eBay, Epinduo, Europages, Etsy, Amazon, Fordaq уже размещено свыше 160 субъектов малого и среднего предпринимательства. Если в 2020 году на международных маркетплейсах заключили сделки на $635 тыс., то в 2021 году сумма выросла в 30 раз, до $19,5 млн", - рассказал Воротников.

Он отметил, что кубанскому бизнесу через электронные торговые площадки удалось обеспечить широкую географию продаж: США, Китай, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Германия, Бельгия, Канада, Сингапур и страны СНГ. Руководитель Центра поддержки экспорта Краснодарского края отметил и важность бизнес-миссий: в 2021 году делегации региона посетили Республику Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизию.

В целом, по его словам, в 2021 году дистанционными продуктами Центра предприниматели пользовались достаточно активно: с начала года проведены 32 онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в 28 странах. Такая услуга помогает предпринимателям получать информацию об особенностях ведения бизнеса в иностранном государстве, о текущей экономической ситуации, получить возможность презентовать свою продукцию потенциальным импортерам. С начала пандемии Центром отработаны 109 заявок на поиски иностранных партнеров для предприятий малого и среднего бизнеса.

В 2020 году в Краснодарском крае была запущена образовательная программа "Экспортный форсаж", нацеленная на ускоренное развитие экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Воротников сообщил, что по итогам первого потока заключены контракты на поставки на сумму свыше 500 млн рублей. В 2021 году успешно завершилось два потока этой программы.

Новые задачи экспортеров

В период с 2015 по 2020 годы Краснодарский край поднялся с 13 на 9 место во всероссийском рейтинге по объемам совокупного экспорта и с 17 на 7 место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. В допандемийный период ежегодный прирост числа экспортеров среди субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае составлял порядка 30%. В 2022 году Центр поддержки экспорта региона продолжит реализацию существующих программ и запустит новые, сообщил Воротников.

"Первоочередная задача нашего Центра - поддержать несырьевой неэнергетический экспорт, помочь экономике региона переориентироваться от сырьевого экспорта к экспорту продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Большие перспективы есть в поставках удобрений, кормов, химической, лакокрасочной и упаковочной продукции. Отдельным блоком стоит выделить экспорт услуг, причем не только туризм, но и экспорт медицинских, образовательных и других видов", - отметил Воротников.