Программу карбоновых полигонов расширили на 16 регионов

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Сеть карбоновых полигонов в РФ расширена до 16 регионов, в ближайшее время запланировано открытие такого полигона в Чечне. Об этом в четверг сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе Конгресса молодых ученых.

"Мы разворачиваем большую программу создания мониторинговых полигонов, мы называем их карбоновыми, теперь уже в 16 регионах России. Такие полигоны уже созданы в Калининградской, Свердловской, Тюменской областях, завершается создание в Республике Чечня", - сказал Фальков. По его словам, на очереди целая серия субъектов - от Алтая до Нижегородской области, "это все научно-технологические и образовательные проекты, работают на развитие научно потенциала".

Министр добавил, когда регионы проявляют инициативу, Минобрнауки всегда находит ресурсы, чтобы поддержать такие региональные проекты научного развития. В качестве примера Фальков привел программу мониторинга экологической безопасности, изучение опасных природных явлений Камчатского края, созданную после того, как в 2020 году в регионе была зафиксирована массовая гибель гидробионтов. Финансирование этой программы, как добавил глава Минобрнауки России, составило в пределах 100 млн рублей.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках. Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. В конце сентября в РФ насчитывалось 14 регионов-участников проекта.