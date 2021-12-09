Более двух третей расходов бюджета Новосибирской области потратят на социальную сферу

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Собственные расходы бюджета Новосибирской области в 2022 году составят 196 млрд рублей. При этом около 135 млрд из них власти потратят на социальную сферу, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

"Можно говорить, что [социальные расходы] около 135 млрд рублей, а собственные расходы бюджета у нас будут 196 млрд рублей. Это и есть доля социальной нагрузки за счет бюджета области", - сказал министр, уточнив, что данные параметры указаны с учетом поправок, поданных после первого чтения.

По его словам, все принятые ранее приоритеты сохраняются. Больше всего средств будет потрачено на образование, здравоохранение, социальную защиту. Данные расходы растут сильнее, чем прочие как раз из-за социальной ориентированности бюджета. Так, губернатор области Андрей Травников 3 декабря внес поправки в бюджет 2022 года, по которым дополнительные средства заложены на повышение зарплат и увеличение ассигнований на материальные затраты в бюджетной сфере.

Бюджет Новосибирской области на 2022 год был принят в первом чтении с показателем доходов в 216,76 млрд руб., расходов - 224,92 млрд. Дефицит составит 8,15 млрд рублей, в том числе 3,63 млрд рублей - кредиты на инфраструктурные проекты. Голубенко уточнил, что с учетом поправок доходы выросли до 226 млрд рублей, расходы - до 242 млрд рублей.

Областной Минфин при формировании бюджета ориентировался на прогноз социально-экономического развития Новосибирской области, обеспечение соглашений с федеральными властями, укрепление социальных гарантий, подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, защиту капитальных вложений по начатым объектам.