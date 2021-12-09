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Sinopec создала новую компанию в области альтернативных источников энергии

В сферу деятельности компании войдет работа над проектами по технологиям на основе водородной энергии, продаже оборудования, продвижению и внедрению услуг в области новых энергетических технологий

ШАНХАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec создала отдельную компанию, которая займется работой над проектами в области альтернативных источников энергии. Об этом сообщает в четверг информационный ресурс Sina.

Уставной капитал компании, получившей название "Чжуншихуа сюнъань синьнэнъюань", составил 100 млн юаней ($15,7 млн). Ее законным представителем назначен Ли Юйтянь.

В сферу деятельности компании войдет работа над проектами по таким направлениям, как технологии на основе водородной энергии, продажа оборудования, связанного с хранением и применением водородной энергии, продвижение и внедрение услуг в области новых энергетических технологий, а также продажа зарядных устройств для электромобилей.

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