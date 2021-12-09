"Ведомости": пассажирам могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за отсутствия QR-кода

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании намерены исключить из проекта закона об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате денег за билет, если к моменту вылета у пассажира не окажется кода. Возвращать деньги собираются тем, у кого куплен билет по дорогому возвратному тарифу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источников в Госдуме и авиакомпаниях.

"Авиакомпании предложили с этими пассажирами [у которых не будет QR-кода к моменту вылета] работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам условия применения тарифа. Если тариф возвратный - возвращать, если нет - соответственно, не возвращать", - рассказал изданию один из собеседников.

Согласно текущей редакции законопроекта, при отсутствии QR-кода у пассажира перевозчик должен отказать ему в услуге и вернуть провозную плату в ее полном объеме в течение 30 дней с момента, когда был расторгнут договор.