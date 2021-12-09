Роснедра предлагают увеличить срок действия госконтрактов на геологоразведку до 4-х лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Роснедра считают необходимым увеличить срок, на который заключаются государственные контракты на проведение геолого-разведочных работ, с трех до минимум четырех лет. Об этом заявил руководитель ведомства Евгений Петров в ходе круглого стола комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды "Совершенствование законодательного регулирования вопросов, связанных с осуществлением геологического изучения недр".

По словам Петрова, для эффективного проведения работ по геологоразведке необходимо внести изменения в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "К сожалению, геологоразведочный процесс никак не помещается в трехлетний цикл. Это минимум пять, а то и семь - 10 лет, потому что мы уходим все больше и больше в труднодоступные места", - отметил он.

"Необходимо разрешить заключение государственных контрактов по геологическому изучению недр на срок минимум до четырех лет. При бюджетном трехлетнем цикле минимальный срок геологического изучения по статье 10 закона "О недрах" составляет пять лет. А все больше регионов, особенно вся Арктическая зона, уже перешли на семилетний цикл геологического изучения", - сказал Петров.

Глава Роснедр разъяснил, что ограничение цикла геологоразведки тремя годами вынуждает останавливать работы на перспективных объектах после завершения контракта и заново объявлять на них конкурс. "И мы теряем еще минимум два года, пока партия заново зайдет на этот участок. Наши подрядчики, это преимущественно "Росгеология", несут очень большие убытки. И мы как государство тоже теряем время с точки зрения получения новой геологической информации и выставления этих новых объектов на аукционы", - добавил он.

Кроме того, Петров предложил предусмотреть возможность корректировки госконтракта, если в ходе его выполнения выявлена невозможность получения перспективной геологической информации. "У нас уже есть несколько прецедентов, когда мы выполняем объекты и уже понимаем, что геологические результаты не подтверждаются. Нам нужен некий механизм, чтобы мы могли останавливать эти работы, не доводить их до конца, потому что мы видим, что они не перспективны", - отметил руководитель ведомства.

"Для государственного сектора три года - это просто очень не приемлемый срок, который на нас сегодня накладывает очень большие ограничения", - заключил глава Роснедр.