ГТЛК планирует приобретение контейнеров и интересуется созданием терминалов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует приобретение 20 и 40-футовых контейнеров, а также интересуется инфраструктурными проектами в сфере строительства контейнерных терминалов. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГТЛК.

"Мы внимательно отслеживаем динамику и темпы контейнеризации грузов и в настоящее время прорабатываем несколько проектов по приобретению универсальных 20 и 40-футовых контейнеров, танк-контейнеров, а также рефрижераторных контейнеров для передачи в лизинг различным операторам, которые специализируются на контейнерных перевозках. Также нам интересны инфраструктурные проекты в сфере строительства контейнерных терминалов", - рассказали в компании.

Собеседник агентства добавил, что с учетом успешного опыта создания транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", ГТЛК рассчитывает "занять серьезную нишу на этом рынке". В 2022 году компания начнет проектирование контейнерного терминала универсального морского порта "Лавна".

Рынок железнодорожных вагонов

Представитель ГТЛК отметил, что в ноябре 2021 года производственные программы на 2022 год у вагоностроительных заводов были полностью сверстаны, что наилучшим образом подтверждает высокий спрос крупных операторов и их готовность контрактовать на заводах крупные заказы на вагоны.

"Свободных мощностей по выпуску дополнительных объемов грузовых вагонов практически нет. ГТЛК в 2022-2023 годах планирует приобрести значительные объемы вагонов различных типов для их последующей передачи в операционную аренду", - сообщили в компании.

По словам собеседника агентства, в железнодорожном сегменте определяющую роль играют объемы перевозок основных видов грузов, которые во многом зависят от макроэкономической обстановки, спроса на уголь, металлы, удобрения, нефтепродукты.

"Пока мы видим, что увеличенный спрос на сырьевые товары во всем мире сохраняется, в первую очередь на уголь. Также остается повышенный интерес к транзитным контейнерным перевозкам. Эти факторы будут определять конъюнктуру рынка железнодорожных перевозок", - заключил он.

Прогнозы аналитиков

В аналитическом обзоре информационно-аналитического агентства Infoline говорится, что в 2022-2024 годах производство грузовых вагонов будет сокращаться. Среди ключевых факторов влияния: значительные объемы выпуска полувагонов (самый массовый вид подвижного состава) в 2017-2019 годах при низких темпах роста грузоперевозок и небольших объемах списания. В условиях волатильности и цикличности рынка железнодорожных перевозок оптимальным способом пополнения парка грузовых вагонов является операционная аренда, считают в Infoline. При операционной аренде большинство рисков, связанных с рыночной стоимостью вагона, остаются у лизинговой компании как у собственника актива - по окончании срока операционной аренды подвижной состав возвращается лизингодателю.

Лидерство по объему парка, переданного в операционную аренду, в 2020-2021 годах сохраняет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). На текущий момент парк компании в операционной аренде составляет 57 тыс. ед., а общий парк - более 100 тыс. вагонов. ГТЛК предлагает клиентам программы операционной аренды (сроком от 1 года) и финансового лизинга (до 15 лет) железнодорожной техники на индивидуальных условиях.