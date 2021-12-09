Бюджет Липецкой области на 2022 год принят с дефицитом 9,5 млрд рублей

ТАСС, 9 декабря. Депутаты Липецкого областного совета приняли в двух чтениях региональный закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджет на 2022 год предусмотрен с дефицитов в 9,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба администрации Липецкой области.

"Депутаты областного Совета приняли бюджет Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. [На 2022 год] 75,9 млрд рублей доходы и 85,5 млрд рублей расходы. Дефицит бюджета - 9,5 млрд рублей. Источником его погашения будут переходящие доходы этого года и инфраструктурные бюджетные кредиты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 62% расходов областного бюджета 2022 года направят на социальную сферу. На 2023 год доходы областного бюджета планируются в размере 73,7 млрд рублей, расходы - 81,2 млрд рублей, дефицит - 7,4 млрд рублей, на 2024 год доходы - 77,5 млрд рублей, расходы - 87,2 млрд рублей, дефицит - 9,7 млрд рублей.

Ранее депутаты Липецкого облсовета утвердили бюджет 2021 года с доходами в 67,4 млрд рублей, расходами в 69,3 млрд рублей, дефицитом 1,9 млрд рублей.