"Ведомости": рынок акций РФ показал в 2021 году лучшую дивидендную доходность за 10 лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фондовый рынок России стал лучшим по ожидаемой дивидендной доходности на горизонте года среди как развивающихся, так и развитых стран. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование и стратегию "Атона" на 2022 год.

По итогам 2021 года дивидендная доходность компаний из индекса РТС достигнет 8,7%, что является рекордным значением за последние 10 лет. Кроме этого, за 2022 году доходность вырастет на 1 п. п. и достигнет 9,7%, пишет газета. Отмечается, что средняя суммарная доходность индекса Мосбиржи за последние 10 лет (2012-2021) составила 18%. Без учета дивидендного фактора среднегодовая доходность составляет 12%, следовательно, дивидендные акции приносят в среднем 6% прибыли в портфель инвестора.

Согласно данным газеты, MSCI AC World (индекс компаний мира) предоставил на 22 ноября более 18% роста после роста на 16,9% в 2020 году и на 27,3% в допандемийном 2019 году.

Индекс российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) показал 9,4%. Следом за ним идет бразильский MSCI Brazil с 7,9%, а на третьем месте - MSCI Turkey - 6,3%. Общий индекс развивающихся рынков MSCI EM обеспечил дивидендную доходность на уровне 3%. Среди индексов развитых рынков лучший показатель у европейского MSCI - 3,1%. Подобный рост на фондовом рынке наблюдали лишь в конце 90-х, середине 2000-х и несколько раз в 2010-х.

Такие показатели 2021 года стали возможны благодаря быстрому восстановлению мировых экономик, слишком мягкой денежно-кредитной политике крупных центробанков и волн масштабных фискальных стимулов, пишут "Ведомости".