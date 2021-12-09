"Россети" реконструируют подстанцию для энергоснабжения новой ж/д линии на юге России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" начала реконструкцию магистральной подстанции "Зимовники" для обеспечения электроэнергией второй линии железнодорожного участка Зимовники - Гашун в Ростовской области, говорится в сообщении компании.

"Началась реконструкция магистральной подстанции 220 кВ "Зимовники" для электроснабжения железнодорожного участка Зимовники - Гашун в Ростовской области, на котором построены вторые пути. Линия протяженностью 15 км входит в план мероприятий РЖД, направленных на рост экспортного грузопотока в порты Азово-Черноморского бассейна. "Россети ФСК ЕЭС" уже обеспечила выдачу 130 МВт мощности в рамках проекта. После завершения реконструкции подстанции 220 кВ "Зимовники" объем присоединения увеличится еще на 15 МВт", - говорится в сообщении.

В ходе модернизации на подстанции смонтируют две дополнительные линейные ячейки 110 кВ, а также установят выключатели, разъединители, измерители трансформаторов тока и высоконадежные устройства релейной защиты. На ячейки будут заведены заходы линий электропередачи "Зимовники тяговая - Двойная тяговая", которые образуют два новых энерготранзита.

Вторая линия Зимовники - Гашун входит в проект РЖД по строительству дополнительных путей и обхода Краснодарского железнодорожного узла. В результате будет снят дефицит пропускной способности в южном направлении и обеспечена перевозка более 125 млн тонн грузов в год.

Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") обеспечивает энергоснабжение на всех этапах проекта. Так, уже проведены работы по расширению подстанций "Южная" и "Тихорецк", "Вышестеблиевская" и "Бужора", а также строительство ЛЭП в Краснодарском крае.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.