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Трутнев сообщил, что закон о льготном режиме на Курилах примут в ближайшее время

Полпред президента ДФО добавил, что необходимо создать максимальные преференции создать для инвесторов
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах будет принят в ближайшее время, сообщил в четверг вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Закон будет принят в самое ближайшее время. Достаточно ли только принятия закона? Нет. Мы должны не только максимальные преференции создать для инвесторов на Курильских островах, мы должны сделать так, чтобы им быстро выделили землю, без бюрократических проволочек", - сказал он на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО".

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияСахалинская область
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