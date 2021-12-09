Трутнев сообщил, что закон о льготном режиме на Курилах примут в ближайшее время

ТАСС, 9 декабря. Закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах будет принят в ближайшее время, сообщил в четверг вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Закон будет принят в самое ближайшее время. Достаточно ли только принятия закона? Нет. Мы должны не только максимальные преференции создать для инвесторов на Курильских островах, мы должны сделать так, чтобы им быстро выделили землю, без бюрократических проволочек", - сказал он на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО".