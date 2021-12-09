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Трутнев заявил, что сфера науки в ДФО нуждается в усиленных льготных режимах

В этом году заработает крупнейший на Дальнем Востоке венчурный фонд "Восход", который запускается в кооперации с инновационным научно-технологическим центром при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости создавать экстремально льготные, преференциальные режимы для науки на Дальнем Востоке.

"Есть сферы деятельности, по которым режимы должны быть супер-преференциальными. <…> Прежде всего, это наука, все, что связано с высокими технологиями. Мы не можем жить только за счет добычи и проработки полезных ископаемых. Нам надо двигаться вперед, надо создавать экстремально льготные, преференциальные режимы для науки и высоких технологий", - сказал он на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО".

Трутнев также напомнил, что в этом году заработает крупнейший на Дальнем Востоке венчурный фонд "Восход". Фонд запускается в кооперации с инновационным научно-технологическим центром при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. На минувшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре текущего года гендиректор компании "Интеррос" Сергей Бахетин сообщал, что инвестиции в фонд составят 10 млрд рублей. По его словам, это первый частный фонд такого размера на Дальнем Востоке, где уже есть "очаги инноваций мирового уровня", а в Дальневосточном федеральном университете проводят исследования в области робототехники и нанотехнологий, к которым проявляют интерес ведущие корпорации мира.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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