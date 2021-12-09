Ростех планирует получать половину выручки от реализации гражданской продукции к 2025 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Государственная корпорация "Ростех" намерена к 2025 году получать примерно половину выручки от реализации гражданской продукции к 2025 году, сообщил в четверг исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко в ходе выступления на Конгрессе молодых ученых.

"Мы в 2025 году планируем получать каждый второй рубль от нашей выручки от реализации гражданской продукции", - сказал он, добавив, что сейчас 67% - это оборонная продукция.

В своей деятельности Ростех объединяет традиции отечественной инженерной мысли, новейшие технологические разработки и глубокую экспертизу. Корпорация успешно налаживает связи между наукой и производством, разрабатывает перспективные технологии, внедряет передовые ноу-хау и способствует эффективной кооперации российских предприятий.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря. Он объединяет более трех тысяч человек со всей страны - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.