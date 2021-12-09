Мишустин посетил завод двигателей "Пермские моторы"

ПЕРМЬ, 9 декабря./ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил завод "Пермские моторы", занимающийся производством авиационных и промышленных двигателей.

На предприятии глава кабмина ознакомился с процессом сборки наземных двигателей. Гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов продемонстрировал Мишустину двигатели для гражданской, транспортной и боевой авиации, вертолетные двигатели и специальную технику.

Завод "Пермские моторы" входит в ОДК, которая принадлежит ГК "Ростех". На предприятии производится линейка двигателей ПС-90: они устанавливаются на самолеты Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-76, Ту204/214.

Также "Пермские моторы" выпускают двигатель ПД-14, который планируется устанавливать на сертифицируемый сейчас новый самолет МС-21. Впервые двигатели были установлены на самолет в середине 2020 года. Первый полет модификации самолета с российскими двигателями состоялся в конце прошлого года, а этой осенью борт уже был представлен за рубежом: он принял участие в летной программе на авиасалоне в Дубае.

Более того, на заводе также осуществляется разработка двигателя большой тяги ПД-35. Предполагается, что он будет устанавливаться на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 (его вместе разрабатывают Россия и Китай).