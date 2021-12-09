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ЕС готов защищаться от экономического давления со стороны Китая

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Евросоюз готов защищать страны ЕС, в частности Литву, от экономического давления со стороны Китая, который лишил Вильнюс возможности экспортировать свои товары в КНР после открытия в этой стране представительства Тайваня. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы получили подтверждение, что литовские товары более не могут пройти через китайскую таможню, - заявил он. - Мы находимся в тесном контакте с властями Литвы и ведем диалог с китайскими властями для получения разъяснений. ЕС готов защищать все свои страны-члены от необоснованного экономического давления", - сказал он.

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