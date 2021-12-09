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Расходы бюджета Краснодарского края в 2022 году вырастут на 13,2 млрд рублей

Дефицит бюджета на 2022 год возрастет на 7,1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/ Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии единогласно приняли во втором чтении и в целом проект бюджета региона на 2022 год, в соответствии с которым расходы бюджета увеличатся на 13,2 млрд рублей и составят 354,3 млрд рублей, средства будут направлены на развитие социальной сферы, строительство школ и дорог, решение проблем водоснабжения.

Председатель комитета заксобрания края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко сообщил, что дефицит бюджета на 2022 год возрастет на 7,1 млрд рублей, госдолг сохранится на экономически безопасном уровне.

"Поправками предусмотрено увеличение доходов и расходов за счет средств федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов и бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, а также безвозмездных поступлений из бюджета федеральной территории Сириус на реализацию переданных Краснодарскому краю полномочий. С учетом вносимых поправок доходная часть краевого бюджета на очередной финансовый год увеличится на 6,1 млрд рублей, общий объем доходов составит 342,7 млрд рублей. С учетом предлагаемых поправок общий объем расходов на 2022 год возрастет на 13,2 млрд рублей и составит 354,3 млрд рублей", - сказал Артеменко.

Он пояснил, что в 2022 году на социально-культурную сферу региона будет дополнительно направлено 7,1 млрд, из них более 5 млрд - на образование, создание новых мест в школах и детских садах. На поддержку экономики края расходы увеличены на 3 млрд рублей, из которых 2,2 млрд направят на модернизацию дорожной отрасли, 876 млн - на поддержку сельхозпроизводителей, на строительство трех магистральных водопроводов в регионе направят 7,1 млрд рублей.

В конце 2020 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Общий объем доходов в 2021 году должен был составить 294 млрд рублей, расходы - 301,2 млрд рублей, дефицит 23 млрд рублей.

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