Власти Краснодарского края сообщили, что рост экономики превысил допандемийный уровень

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Рост экономики Краснодарского края превысил допандемийный уровень, о чем свидетельствует принятый на 2022 год бюджет региона, где зафиксирован рост планируемых расходов по сравнению с 2019 годом. Почти 70% расходов планируется направить на развитие социальной сферы, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания Законодательного собрания Краснодарского края в четверг.

Ранее сообщалось, что в четверг депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором чтении и в целом бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Объем доходов в 2022 году составит 342,7 млрд рублей, объем расходов - 354,3 млрд рублей, дефицит бюджета на 2022 год возрастет на 7,1 млрд рублей, госдолг сохранится на экономически безопасном уровне.

"Если мы еще в начале года с осторожностью говорили об экономике, ее состоянии, если мы говорили в начале года, как бы на выйти либо сохранить допандемийный уровень нашей экономической стабильности, то сегодня мы говорим, что мы уже перешагнули допандейминый уровень развития нашей экономики и уверенно смотрим в завтрашний день. На 2019 год у нас бюджет был, и мы с гордостью говорили - 239 млрд рублей с чем-то, а сегодня мы говорим о бюджете на 2022 год - 355 млрд рублей. Бюджет остается социально ориентированным, практически 70% бюджета - на социальную сферу в следующем году идет, почти что 242 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

На 2022 год, по его словам, 71,6 млрд рублей заложены на социальную поддержку разных категорий граждан, 2,3 млрд рублей дополнительно выделено на повышение заработной платы учителям, медикам, социальным работникам, 9,6 млрд рублей будет направлено на развитие агропромышленного комплекса, 37,9 млрд рублей заложены на дорожный фонд, в 2022 году планируется построить 36 школ и 17 детских садов, на эти цели будет направлено 14,9 млрд рублей, 1,5 млрд рублей впервые за 30 лет заложены на проектирование и строительство поликлиник.

Кондратьев заявил, что считает бюджет Краснодарского края сбалансированным, осторожным и, по его мнению, успешным. По его словам, промышленность в крае демонстрирует рост выше, чем в среднем по стране. Губернатор заявил, что задача властей региона - интегрировать экономический успех и финансовые результаты в повышение качества жизни.

"Мы ушли от серьезной турбулентности в бизнесе даже в период пандемии, сохранили и малый, и средний бизнес, а теперь говорим, что надо наращивать, ну конечно и крупный бизнес. Это и есть человеческая стабильность, которая очень важна для нашего региона. У нас расчет простой: новые рабочие места и дополнительные налоги - вот это уже выгода - поддержать малый и средний бизнес, поддержать промышленность. Мы их поддерживаем, потом они экономику края поддерживают", - резюмировал губернатор.