ТПП и Ростехнадзор договорились сотрудничать в области промышленной безопасности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу по совершенствованию законодательства, развитию кадровой инфраструктуры и оценке введения обязательных требований в области промышленной безопасности. Документ подписали в четверг глава ТПП РФ Сергей Катырин и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе палаты, стороны планируют осуществлять сотрудничество по ряду направлений. В частности, взаимодействовать по "совершенствованию законодательства РФ в области промышленной безопасности, использования атомной энергии, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, гидротехнических сооружений и нормативной правовой базы, затрагивающей сферу предпринимательской деятельности". Также они будут "стимулировать предпринимательские структуры к соблюдению требований по безопасному ведению работ, промышленной и иных видов технологической безопасности". Еще один пункт сотрудничества - "оценка введения обязательных требований в области промышленной безопасности".

В числе других мероприятий, предусмотренных соглашением, - взаимодействие по развитию системы независимой оценки качества оказания услуг, а также по развитию кадровой инфраструктуры в области промбезопасности.

"Катастрофа, которая произошла на шахте в Кемеровской области, я полагаю, встряхнула всю страну, включая предпринимателей и представителей контрольно-надзорных органов. Для нас в работе с Ростехнадзором чрезвычайно важно, чтобы бизнес, с одной стороны, не останавливали. С другой стороны, чтобы не допускали таких трагедий, как на шахте. Ростехнадзор заинтересован в работе с объединением предпринимателей - для них важно использовать наш инструментарий работы с бизнесом", - сказал ТАСС глава ТПП РФ Сергей Катырин по итогам подписания соглашения.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.