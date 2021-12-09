Заксобрание Карелии приняло бюджет на 2022 год с профицитом в 1 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии одобрили в четверг в окончательном чтении бюджет на 2022 с рекордным уровнем прогнозируемых доходов в 71,2 млрд рублей и профицитом около 1 млрд рублей. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Если посмотреть внешне на общие цифры доходов и расходов, то они выглядят очень солидно. Доходная часть сформирована в размере более, чем 71 млрд рублей, это очень достойные цифры. Надо сказать, что в прошлом году, когда мы принимали бюджет, эта сумма была на 20 млрд рублей ниже. Это, безусловно, связано и с тем, что в республике сейчас активно развивается промышленное производство, грамотно проводится финансово-экономическая политика", - сказал он.

Окончательный вариант бюджета зафиксировал ожидаемый уровень доходов в размере 71,2 млрд рублей, расходов - 70,1 млрд рублей с профицитом около 1 млрд рублей. Такие финансовые показатели обусловлены в том числе прогнозом на рост собственных доходов Карелии до 42 млрд рублей, что на 16% больше, чем по итогам 2021 года. Основными источниками для пополнения бюджета республики станут налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц, а также акцизы.

Шандалович отметил, что объем доходной части позволил включить в бюджет несколько новых расходных статей. Так, 10 млрд рублей заложили в инвестиционную программу Карелии. По инициативе главы республики Артура Парфенчикова дополнительно 250 млн рублей будет направлено на поддержку сельского и рыбного хозяйства, 349 млн - на субсидии предпринимателям и частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для реализации инвестпроектов.

В региональном бюджет на 2022 год также предусмотрено 40 млн рублей на новую меру поддержки граждан - единовременную выплату при строительстве собственного жилья. Кроме этого, более 9 млн рублей будут направлены на приобретение жилья учителям.