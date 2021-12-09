Власти Омской области предложили включить северный обход в трассу М-12 Москва - Казань

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области предлагают включить проект строительства северного обхода Омска в трассу М-12 Москва - Казань, о возможности продления которой до Монголии заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как рассказал журналистам глава региона Александр Бурков, строительство четырехполосного объезда, который призван разгрузить дороги и улучшить экологию миллионного Омска, может начаться в 2023 году.

Ранее Хуснуллин заявил, что правительство РФ рассматривает возможность продления этой дороги до Новосибирска с выходом на Монголию. По его словам, строительство скоростной трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург с продлением до Тюмени и Челябинска идет активно и будет завершено в 2024 году.

"Что касается продолжения трассы М-12 с выходом в Монголию, мы уже первый шаг в этом направлении сделали, мы обратились к президенту с [просьбой о] необходимости строительства северного обхода Омска, четырехполосной дороги протяженностью 62 км. <…> Я думаю, в начале следующего года уже будем видеть экономику (финансовые параметры проекта - прим. ТАСС) и продолжим диалог с правительством РФ, чтобы эту часть дороги М-12 мы могли начать уже в 2023 году", - сказал Бурков.

По его словам, регион уже провел изыскательные и предпроектные работы. "Мы активно работает в этом направлении с двумя крупными банками - это ВТБ и "Газпром банк", которые готовы выступать инвесторами при наличии капитального гранта со стороны Российской Федерации", - пояснил губернатор.

Ранее ТАСС сообщал, что проект строительства северного обхода Омска, который включает в себя два моста, 15 путепроводов и 62 км автодорог, предварительно оценивается в 42 млрд рублей.