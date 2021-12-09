Неисполнительный директор, член совета директоров En+ Group Горбатова ушла в отставку

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Анастасия Горбатова, занимавшая пост неисполнительного директора и члена совета директоров En+ Group, подала в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

"Анастасия Горбатова, которая являлась членом совета директоров компании с мая 2019 года, уходит в отставку с 9 декабря 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Горбатова вошла в состав совета директоров в качестве неисполнительного директора в 2019 году. При этом она является руководителем департамента слияний и поглощений и международных проектов компании "Базовый элемент".

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.