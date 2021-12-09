"Т Плюс" ожидает прибыль по итогам 2021 года на уровне 18 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генерирующая компания "Т Плюс" прогнозирует чистую прибыль по итогам 2021 года на уровне 18 млрд рублей, а выручка может впервые превысить 400 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Андрей Вагнер.

"Пока мы идем на уровень прибыли порядка 18 млрд рублей. По выручке мы ожидаем, что впервые выйдем за 400 млрд рублей", - отметил он, добавив, что показатель EBITDA может составить порядка 57 млрд рублей.

В январе - сентябре 2021 года чистая прибыль "Т Плюс" по российским стандартам бухучета составила 12,7 млрд рублей, а выручка - 179 млрд рублей.

Инвестпрограмма

Объем инвестиционной программы генерирующей компании "Т Плюс" в 2022 году может составить 45 млрд рублей и более. Аналогичный уровень ожидается и в 2023 году, сообщил Вагнер.

"Если три года назад мы шли на уровне 16 млрд рублей, то потом мы поднимались до 19 млрд рублей, а 2021 год мы заканчиваем на уровне порядка 32-33 млрд рублей. На следующий год будет порядка 45 млрд рублей", - сказал он.

Вагнер пояснил, что средства будут направлены в модернизацию объектов генерации, обновление тепловых сетей, а также в проекты в сфере экологии и цифровизации.

Дивиденды

Компания "Т Плюс", согласно обновленной стратегии до 2032 года, сможет выплачивать ежегодно порядка 6-7 млрд рублей дивидендов, начиная с 2023 года.

"Если в старой стратегии с 2023 года не предполагалось выплачивать дивиденды до 2032 года при невозможности выплаты, то за счет тех изменений, которые мы произвели, возможность выплачивать (в год) 6-7 млрд рублей дивидендов появилась", - отметил Вагнер.

Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года из расчета 6,3 копейки на одну обыкновенную акцию. Таким образом, сумма промежуточных дивидендов составит 2,8 млрд рублей. В пресс-релизе компании пояснялось, что рекомендуемый объем выплат на 30% ниже, чем годом ранее, что обусловлено необходимостью долгосрочного планирования модернизации тепловых сетей в условиях инфляции и растущих затрат в отрасли.

О компании

Основные направления деятельности "Т Плюс": генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал ч.